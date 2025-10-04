Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz

İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne gerçekleştiriliyor.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"GAZZE'DE SOYKIRIMIN DURMASI İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Sözlerimin başında hepimizin yakından takip ettiği hususa değinmek istiyorum. Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz.



Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen hafta New York ve Washington'da temaslarda bulunduk. Mazlumların sesi olduk.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZİN GÜNDEMİ GAZZE'YDİ"

ABD Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a Dışişler Bakanımı Suudi Arabistan'a ve BAE'ye gönderdim.



Dün akşam Trump'la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını hemen sonlandırmalı.

"GAZZE İÇİN TÜRKİYE OLARAK NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir. Bütün taraflar sorumlulukla hareket ederse akan kanı durdurmak mümkündür. Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.



Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Sadece Türkiye'den gidenler değil başka ülkelerden de Sumud yolcuları gelen kafilenin içinde. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.



Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.

"SULTANBEYLİ İLE AK PARTİ ARASINDA ÖZEL BİR BAĞ OLDU"

Sultanbeyli ile bizim aramızda hep özel bir bağ oldu. En son 31 Mart 2024 seçimlerindeki desteğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.



Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

AYRINTILAR GELİYOR...