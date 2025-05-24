Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve diğer yetkililer de katıldı.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye-Suriye ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin önünde daha aydınlık ve huzurlu bir geleceğin olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti.

SURİYE'YE BATILI YAPTIRIMLARININ KALDIRILMASI

ABD ve Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması kararının ardından Türkiye’ye ilk ziyareti gerçekleştiren Şara’yı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Erdoğan, yaptırımların kaldırılmaya başlamasının Türkiye tarafından olumlu karşılandığını söyledi. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve ülke ile ordunun tek merkezden yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRGANLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgalci ve saldırgan tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu tutuma her platformda karşı durmaya devam edeceğini kaydetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin, enerji, savunma ve ulaştırma gibi kritik alanlarda gelişerek ilerleyeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin komşuluk ve kardeşlik hukukunu her zaman ön planda tutacağını vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise yaptırımların kaldırılmasında gösterilen destek ve çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.