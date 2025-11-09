Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü olan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Burada gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Suriye'ye dönenlerin sayısı" da soruldu.

"GEÇTİĞİMİZ SEÇİMDE CHP VE CUMHURBAŞKANI ADAYI TARİHE UTANÇLA GEÇEN IRKÇI BİR KAMPANYA YÜRÜTTÜ"

Sığınmacılar mevzusu Türkiye’nin en fazla istismar edilen konularından bir tanesiydi. Özellikle CHP, bu konuyu çok çok istismar etti. Geçtiğimiz seçimde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı tarihe utançla geçen ırkçı bir kampanya yürüttü. Bu ırkçı kampanyanın neticesinde de sonuç malum. Belki de bu zatın gidiş sebebi bu da olabilir. Çünkü bu konuyu çok istismar etti ve bu insanların ahını aldı.



Ülkemize sığınan Suriyeli mazlumları düşmanlaştırdılar, hedef gösterdiler, 3-5 oy uğruna buradan netice çıkaracaklarını sandılar, ama istedikleri sonucu da alamadılar.

"SURİYE'NİN KUZEYİNDE KONUT YAPIMLARINA DA BAŞLADIK"

Biz ise bu meselede hep vicdanın, insanlığın, kardeşliğin ne demek olduğunu anlattık. Ne dedik? “Biz ensarız, onlar muhacir.” Dolayısıyla “Ensar olarak biz bu muhacirlerimizi kapı dışarı etmeyiz, edemeyiz” dedik ve sözümüzde de sonuna kadar durduk. Bugün de olsa yine dururuz.



Bu arada Suriye’nin kuzeyinde konut yapımlarına da başladık. Bunlar da devam ediyor. Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşü de hızlanıyor.

"2016'DAN İTİBAREN SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 1 MİLYON 290 BİNE ULAŞTI"

Bakın şimdi nereye geldik? Suriye’ye yaptırımlar kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Ne oldu? Ne olacaktı? Siyasette mesele ufuk meselesidir, ufuk… Varsa ufkunuz, sorun çözersiniz. Ama ufkunuz yoksa, hiçbir şeyi halledemezsiniz. 2016’dan itibaren Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Bunlar da bizim için sevindirici, güzel neticeler.

"KONTEYNERLERİN DE ÖZELLİKLE GAZZE'YE SEVK EDİLMESİYLE İLGİLİ HAZIRLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"