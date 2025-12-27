Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 89’uncu yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında rahmetle andı.
- Ersoy, İstiklal Marşı’nın şairi ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir.
- 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti.
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Ersoy'un vefatına ilişkin bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Anadolu’nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Hakk’a yürüyüşünün 89’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın şairi ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir.
1873 yılında İstanbul’da doğan Ersoy, şair, yazar, veteriner ve milletvekili kimlikleriyle tanındı.
Milli Mücadele döneminde Anadolu’yu dolaşarak halkı bağımsızlık mücadelesine destek vermeye çağırdı.
1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nı Türk milletine armağan etti ve yarışma ödülünü kabul etmedi.
Eserlerinde vatan, millet, inanç ve ahlak temalarını ön plana çıkardı.
Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936’da İstanbul’da hayatını kaybetti.