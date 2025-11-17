Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi Avrupa’nın 7. ekonomisi yaptık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik alandaki atılımlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir dönem toplu iğne dahi üretemeyen ülkeyi dünyanın en büyük 17’nci, Avrupa’nın ise 7’nci ekonomisi haline getirdik” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başı milli gelirin 2025’in ikinci çeyreğinde 17 bin dolara ulaştığını ve ihracatın 2002’deki 36 milyar dolardan Ekim 2025 itibarıyla 270,2 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

TÜRKİYE, DÜNYANIN İLK 3 ÜLKESİ ARASINDA

Hizmetler ihracatının da aynı dönemde 14 milyar dolardan 121,6 milyar dolara çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın %80 seviyesinden dünya çapında takip edilen bir üretim kapasitesine dönüştüğünü söyleyerek, “İHA ve SİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece ekonomide değil, demokraside de zihniyet dönüşümü gerçekleştirildiğini kaydetti.

Erdoğan ayrıca, iktidarları süresince muhalefetin halka efendilik taslamasına izin vermediklerini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’ni “ilelebet muzaffer ve muvaffak” kılmak için çalıştıklarını dile getirdi.