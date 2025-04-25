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AA

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

"TRABZONLU HEMŞEHRİLERİM ORADA U19'U YARI FİNALDE YALNIZ BIRAKMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u tebrik ettiği telefon görüşmesinde şu ifadelerini kullandı:

Öncelikle tebrik ediyorum. Maçı izledim. İki golün ikisi de birbirinden güzel ve muhteşemdi. Salzburg'daki Trabzonlu hemşehrilerim orada U19'u yarı finalde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi.

"SADECE TRABZON İÇİN DEĞİL TÜM TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum.

Erdoğan, futbolcuların da kendisini duyduğunun belirtilmesi üzerine, "Onların gözlerinden öpüyorum." dedi.