Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM ELE ALINDI

Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

İletişim Başkanlığı, görüşmede Gazze'deki insani dramın gündeme alındığı belirtildi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, GAZZE'NİN YENİDEN İMARI İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ"

İki ülkenin ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların masaya yatırıldığı belirtilen paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Yemen ile Somali’nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini, huzur ve istikrarın sağlanmasına ilişkin gayretlere katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, Gazze’deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze’nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.