Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde

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İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, başladı...

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şunlar:

"İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz yeni başlamadı.

Atalar yurdu, şehitler emaneti bu aziz vatanı, omuz omuza, sizlerle birlikte ihya edeceğiz.

Gelecek tasavvurumuz, bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor.

Ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Gencecik zihinlerimiz, bilimde, teknolojide, başarıdan başarıya koşuyor. Rabbim başarılarınızı daim eylesin diyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum.

Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Eserlerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz, ecdadımızdan öğrendik. Kimsenin kınamasına aldırmadan, hakkı haykırmayı aynı şekilde biz, ecdadımızdan öğrendik.

CHP zihniyeti reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. İman kalemizin sarsılmaz duvarları olan değerlerimiz, toplum dışına atılmak isteniyor. Kur'an Kurslarının kapısına kilit vurulduğu zamanlara şahit olduk. Bizi ruh kökümüzden kopartmak amacıyla her yolu denediler. Biz Sultan Alparslan deyince, Fatih, Kanuni deyince birileri hemen rahatsız oluyor."

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