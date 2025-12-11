Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere 11-1 Aralık'ta Türkmenistan'da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Türkmenistan'a ulaşmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAVALİMANINDAN UĞURLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜRKMENİSTAN ZİYARETİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.

DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Ziyaretin, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek forum kapsamında yapılacağını belirten Duran, şunları kaydetti;

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, foruma katılan ülkelerden devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.