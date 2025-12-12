Ülke genelinde yağışlı hava hakim: Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken özellikle Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış etkili olacak.

Tahminlere göre, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

YURT GENELİNDE YAĞMUR HAKİM

Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu yağış alacak.

Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde olacak.

Sıcaklıklar, Ankara'da 2-8 derece, İstanbul'da 8-13 derece, İzmir'de 10-15 derece, Adana'da 8-20 derece civarında seyredecek.

Doğu Anadolu'da yükseklerde kar yağışı ihtimali var.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, ancak doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava ve Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin altında kalarak, Ankara'da 3-8 derece, İstanbul'da 8-13 derece, Erzurum'da -5 ile 2 derece aralığında seyredecek.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Pazar günü parçalı ve çok bulutlu hava devam edecek.

Bölgenin güney ve doğusu yağışlı; yağmur ve sağanak şeklinde, doğu yükseklerinde karla karışık yağmur.

Tahmini sıcaklıklar, Ankara 2-8 derece, Antalya 12-18 derece, Van -2 ile 4 derece civarında seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pazartesi günü çok bulutlu hava ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışlı geçecek.

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı var.

Sıcaklıklar, İzmir'de 9-14 derece, Samsun'da 10-15 derece, Diyarbakır'da 5-12 derece seviyelerinde olacak.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Salı günü yağışlı hava devam edecek.

Mersin'in batı kesimleri hariç bölge genelinde sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Sıcaklıklar genel olarak 0-15 derece arasında değişirken, doğuda daha soğuk olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

12 Aralık Cuma:

13 Aralık Cumartesi:

14 Aralık Pazar:

15 Aralık Pazartesi:

16 Aralık Salı: