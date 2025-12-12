TÜSİAD, YİK toplantısı öncesi kokteyl programı düzenledi

- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesinde bir resepsiyon düzenledi.
- JW Marriott Hotel'deki etkinlikte siyasi liderler ve iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi.
- Resepsiyonda Özgür Özel ve Bülent Arınç'ın sohbeti dikkat çekti.
TÜSİAD, gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde düzenlediği resepsiyona birçok siyasi ismi de davet etti.
BÜLENT ARINÇ, ÖZGÜR ÖZEL, ALİ BABACAN: SİYASİLER BİR ARADA
Resepsiyona katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Arınç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
Özel ve Bülent Arınç'ın resepsiyonun yapıldığı salonda kısa süreli tokalaştıktan sonra sohbet etmeleri de dikkati çeken anlardan biri oldu.
TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURAN, SİYASİLERİ KAPIDA KARŞILADI
JW Marriott Hotel'de düzenlenen resepsiyona, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.
Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras karşıladı.
Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı Turan ve Aras'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.