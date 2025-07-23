Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nı kabul etti

Diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile dün bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yaşanan gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı düzenlendi.

TÜRKİYE, BİR KEZ DAHA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE EV SAHİBİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisi sonrası İstanbul'da Rusya-Ukrayna tarafları bir kez daha bir araya gelecek.

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinsky, Rus heyetin başkanlığını yapacak.

Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

5 AY İÇİNDE İKİ TUR GÖRÜŞME DÜZENLENDİ

Ukrayna ve Rusya, son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.