Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te turizm gelirimizin 10,3 milyar doları gurbetçilerden sağlandı

Ankara Beştepe'de bulunan Millet Sergi Salonu'nda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Heyetini Kabul programı düzenlendi.

Burada kürsüye çıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Konuşmasının başında tüm İslam aleminin, bu gece idrak edilecek olan Regaip Kandili'ni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Regaip Gecesi'nin huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum." dedi.

Türk diasporasının her alandaki başarılarından iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, "Biz övgü ile bahsettikçe, birileri bundan rahatsız oluyor" dedi.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katkıda bulunması malum çevreleri huzursuz ediyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, bunların başında muhalefetin olduğunu aktardı.

Erdoğan, Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya tahammül edemediklerini belirttiği muhalefet için, "İzzet-i nefislerini ayaklar altına almada hiçbir sıkıntı görmüyorlar." sözlerini kullandı.

"KARŞILAŞTIĞI ENGELLERE RAĞMEN TÜRK DİASPORASI AYAKTA KALMAYI BAŞARMIŞTIR"

Bir yandan ekmeğini kazanmak için didinen vatandaşlarımız diğer yandan memleketlerini unutmamış Türkiye'ye önemli katkılar yapmıştır. Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır.



Türkiye olarak yaşadıkları ülkelere değer katan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan siz kardeşlerimizle hepimiz gurur duyuyoruz.



Akademiden bürokrasiye, sivil toplumdan iş dünyasına, bilimden kültür, sanat, spora, elde ettiğiniz tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ediyoruz.



65 yıl öncesine kıyasla bugün yaşadıkları ülkelere sahip oldukları on binlerce işletmeyle ciddi katkılar yapan, ülkemizin dış politikasına önemli katkı sunan güçlü bir Türk diasporası görüyoruz.

"BİZ TÜRK DİASPORASININ BAŞARILARINDAN ÖVGÜ İLE BAHSETTİKÇE BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

2024 yılında elde ettiğimiz 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 10,3 milyar doları yurt dışındaki vatandaşlarımızın doğrudan katkısıyla olmuştur. Türkiye’ye gelen 62,1 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yurt dışında kardeşlerimizdir. Buna ihracatı, yatırımları, istihdamı ve diğer katkılarınız dahil etmiyoruz.



Türkiye'ye önemli hizmetler sunan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz. Biz Türk diasporasının başarılarından övgü ile bahsettikçe birileri bundan rahatsız oluyor.

"MUHALEFETİN KENDİLERİ DIŞINDA KİMSEYE SAYGISI YOK"

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye katkıda bulunması malum çevreleri huzursuz ediyor. Bunların en başında muhalefet vardır. Muhalefet, milletvekili medyası ile besledikleri trol orduları ile Avrupalı Türkleri hedef almada utanmıyor. Canını kurtarmak için ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar.



Türkiye'nin gönül elçileri olacak misafir öğrencilere düşmanlar. Gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar, bu ülkenin genç nesillerine sahip çıkan gönüllü kuruluşlara düşmanlar, kendileri dışında kimseye saygıları yok.

"BURUNLARININ UCUNU DAHİ GÖRMEKTEN ACİZ TİPLER ZİRZOP İFADELERLE SALDIRIYOR"

Türkiye ile ilgili güzel bir cümle duymaya tahammülleri yok. Burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor zirzop gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsizce saldırıyor, ter döken dişinden tırnağından artırdıkları ile yazın memleketimize koşan kardeşlerimize hakaret ediyorlar, yabancılardan 5 dakika dilenmekte, muhataba alınabilmek için izzet-i nefislerini ayaklar altına almada hiçbir sıkıntı görmüyorlar.

"BİZ HİÇBİR İNSANIMIZIN EZİLMESİNE MÜSAADE ETMEYİZ"

Batılılar karşısında ezikler, ama kendi insanına gelince kabalar, küstahlar. Biz ister sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşayan hiçbir insanımızı ezilmesine müsaade etmeyiz.



Gurbeti sılaya çeviren acı vatanı ikinci vatan eyleyen siz kardeşlerime kimse hürmetsizlik edemez. Ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini pekala bildiririz.

"SİZE KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, size kimse parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız, sizler bu memleketlerin asli unsurlarısınız, sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız.



Sizler nerede yaşarsanız yaşayın canımızdan birer parçasınız, geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, birileri on yıllar boyunca size döviz penceresinden bakmış olabilir ama bizim her birimiz ve sizin her biriniz dünyanın dört bir yanında hayat kurmuş 7 milyon insanımızla birlikte hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

"2 MİLYONU AŞKIN FİLİSTİNLİ ÇOK ZOR ŞARTLARDA HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

Avrupa'dan Asya'ya Afrika'dan Balkanlar'a Amerika'dan Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.



Müslümanlar olarak Filistin'de Lübnan'da dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DAYANIŞMAYA VE KARDEŞLİĞE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı içerden ve dışardan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor.



Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz.



Gazze ve Filistin başta olmak üzere acıyla gözyaşıyla yoğurulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaip Gecesi'nin huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum.

"ULUSLARARASI DEMOKRATLAR BİRLİĞİ KRİTİK BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR"

Kıymetli misafirler bu sene 21. yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa'nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesi ile çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla sağ olsun yakından ilgileniyor.



Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği geliştirdiği projelerle yürüttüğü faaliyetlerle kritik bir misyonu yerine getiriyor.



Kültürel Irkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi husumeti körükleyen fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"YURT DIŞINDAKİ VARLIĞIMIZ HİÇ KOLAY OLMADI"

Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması, hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük. Irkçı saldırılara maruz kaldık, yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık, ötelendik, horlandık, fidan gibi gençlerimizi gözleri ışıl ışıl yavrularımızı ırkçı teröre kurban verdik.

