Mersin'de öğrencisi tarafından vurulan öğretmen Yusuf Tekin ile görüştü Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrencisi tarafından silah ile vurularak ağır yaralanan okul müdürü Ender Kaya, yoğun bakımdan çıktı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile de telefonda görüştü.

Mersin'in Anamur ilçesinde öğrenci M.K., okul müdürü Ender Kara'ya silahlı saldırı düzenleyerek ciddi şekilde yaraladı.

Kara, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kara ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kara, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kara ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaydan sonra M.K. ve babası gözaltına alındı ve tutuklandı; soruşturma devam ediyor. Mersin'in Anamur ilçesi merkezindeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda silahlı saldırı olayı meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. OKUL MÜDÜRÜNE ATEŞ ETTİ Uyarının ardından 22 Aralık'ta okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AĞIR YARALANAN ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. BABA-OĞUL TUTUKLANDI Olayın ardından M.K. ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. YOĞUN BAKIMDAN ALINDI Olay ile ilgili soruşturma sürerken, karaciğeri parçalanan Ender Kara ameliyat edildi. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan Kara, bugün normal servise alındı. BAKAN TEKİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Mersin Valisi Atilla Toros, servise alınan Ender Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, müdür Kara'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

