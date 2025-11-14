Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun çalışma programını sürdürüyor.

Son olarak Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"SERGİMİZİ BÜTÜN GENÇ KARDEŞLERİMİZİN ZİYARET ETMESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUM"

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu kıymetli sergiyi tertipleyen vakfımıza, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.



İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan serginin hayırlı olmasını diliyorum.



27 Kasım’a kadar devam edecek bu anlamlı sergiyi tüm vatandaşlarımızın, özellikle de genç kardeşlerimizin ziyaret etmesini son derece önemli buluyorum. Gençlerimiz, kendilerinden önce hangi zorlukların yaşandığını; insanların sırf düşüncelerinden dolayı hangi baskı ve zorbalıklarla karşı karşıya kaldığını burada çok net bir şekilde görebilecek.

"ZULME KARŞI HAKKI SAVUNACAĞIZ"

Yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, Sudan’da, Yemen’de, Somali’de ve daha birçok coğrafyada zor günler geçiren tüm mazlumlara; gerek şahsım gerek eşim gerekse milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı iletiyorum.



Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız.

"ŞULE YÜKSEL ŞENLER HANIMEFENDİ'Yİ ÖZLEM VE RAHMETLE YAD EDİYORUM"

Ziyaretçiler, bu iki büyük şahsiyetin hak ve özgürlük mücadelesinde, tüm zorluklara rağmen neleri başarabildiklerini; dikenli yollarda nasıl cesurca yürüyebildiklerini yakından müşahede edecekler.



Bu vesileyle, eserleriyle, fikirleriyle, yaşamıyla ve özellikle de zor zamanlarda sergilediği dik ve dirayetli duruşuyla, başta şahsım ve kıymetli eşim Emine Erdoğan olmak üzere milyonlarca insanın hayatına dokunan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi özlemle ve rahmetle yad ediyorum.



Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Şule Hanım'ın mirasına sahip çıkan vakfımızın çalışmalarını takdir ediyorum.

"MALCOLM X'İ DE RAHMETLE ANIYORUM"

Diğer taraftan ortaya koyduğu mücadele ile tüm dünyada hafızalara kazınan Malcom X'i de rahmetle, hürmetle anıyorum. Zorbalara ve zorbalıklara boyun eğmedi, ırkçılığa meydan okudu, eşitsizliğe baş kaldırdı.



Yaşadıkları çağa mühürlerini vuran her iki ismin ortak özelliği de şuydu zulüm kimden gelirse gelsin hakkı ve hakikati sonuna kadar savunmak, dönmemek, sapmamaktı.



Malcolm X, doğruları dile getirmenin cesaret gerektirdiği bir zamanda şöyle haykırıyordu: Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil.

"RABBİM BİZİ ONLARIM GİTTİĞİ GÜZERGAHTAN AYIRMASIN"

Gönüllerimizin sultanı, hayat ve hidayet rehberimiz Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştu; "Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah'ın dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim.



İşte bu örnek duruşu hayatlarının merkezine yerleştiren, bu uğurda çile çeken ve bedel ödeyen her iki isim, hiç tartışmasız hem kalplerdeki hem de tarihteki yerlerini almışlardır. İnşallah ebediyen hayırla, şükranla, büyük bir hürmetle hatırlanacaklardır. Rabbim onlardan razı olsun. Bizi de onların gittiği yoldan, bu kutlu güzergahtan ayırmasın diyorum.

"MEB İLE PROTOKOL KAPSAMINDA 81 OKUL KÜTÜPHANESİ KURULACAK"

Terbiye ailede başlar. Ailede ise bu daha çok anneye düşmektedir. Vakfımızın MEB ile imzaladığı protokol ile bu çalışmaları yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.



Bu protokol kapsamında, 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi; 11 deprem şehrimizde ise 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacaktır. Ayrıca içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrencimize kırtasiye desteği sağlanacaktır.



Kendilerini tebrik ediyor, Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın tüm mensuplarına yürekten başarılar diliyorum.

"ŞULE ABLAMIZ BİZLERE GÜÇLÜ BİR MİRAS BIRAKMIŞTIR"

Kelime anlamı itibariyle Şule, ışık alev parıltı demektir. 6 yıl önce dualar ile ebediyete uğurladığımız Şule Yüksel Şenler, adalet ve hakikat ışığının Türkiye'deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur.



Şahsımın ve değerli eşimin hayatında özel yeri olan Şule Ablamız konferansları ile röportajları ile kalemi ile bizlere güçlü miras bırakmıştır. Kılık kıyafet özgürlüğünün tam anlamıyla sağlandığı bir ülke için fedakarca çalışmıştır.



Bugün bize özgürlüklerden dem vuran faşist odakların radarına girmiştir, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış ama taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.

"MALCOM X, TEN RENGİNDEN DOLAYI DIŞLANANLARIN SESİ OLMUŞTUR"

Malcom X, henüz çocukken ırkçı ve ayrımcı sistemin mağduru olmuştu. Henüz çocukken evleri kundaklanmış, babasını ırkçı bir cinayete kurban vermişti. Irkçılık ve ayrımcılığa karşı isyan bayrağını açan Malcom X de aynı yollardan geçmiş ve canı pahasına mücadele etmiştir.



Yalnızca ten renginden dolayı dışlanan siyahilerin yükselen sesi olmuştur. O da birilerini rahatsız etmiş ve birilerinin öfkesini üzerine çekmiş, onun da evi kundaklanmış, defalarca hedef alınmış ve 40 yaşında menfur bir suikast ile hayatını kaybetmiştir.

"EN ÇETİN BADİRELERİ AŞMAYI BAŞARDIK"