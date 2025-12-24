Ömer Çelik'ten Libya'ya taziye mesajı

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Askeri heyetini taşıyan uçak, dönüş yolunda Ankara'da düştü.

Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet, hayatını kaybetti.

AK PARTİ ADINA TAZİYE

Olaya ilişkin inceleme ve soruşturma devam derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya heyeti için taziye mesajı yayımladı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz.