Ömer Çelik'ten Libya'ya taziye mesajı

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı yayınladı.
- Heyeti taşıyan uçak, dönüş yolunda kaza yaparak Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ve ekibinin ölümüne yol açtı.
- Çelik, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü ifade etti.
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Askeri heyetini taşıyan uçak, dönüş yolunda Ankara'da düştü.
Düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet, hayatını kaybetti.
AK PARTİ ADINA TAZİYE
Olaya ilişkin inceleme ve soruşturma devam derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya heyeti için taziye mesajı yayımladı.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Çok üzgünüz. Kardeş Libya'nın ve hepimizin başı sağ olsun. Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyoruz.