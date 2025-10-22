Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz saatlerde Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a geldi.

UMMAN UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Öte yandan Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende Cumhurbaşkanı'nın makam aracına Umman'ın atlı askerleri eşlik ederken daha sonra aracından inen Erdoğan, Umman heyetini selamladı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan'ın burada Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor.