Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üst üste 15 çeyrektir büyüyoruz AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Recep Tayyip Erdoğan ekonomik verilerle ilgili, "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdü. Böylelikle 15'inci kez ekonomimizde büyüme yaşandı." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

AK Parti'nin 31'inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının değerlendirileceği kampta, Kabine üyeleri sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden siyasete, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren düşecek"

Türkiye adına olumlu ekonomik verilerle ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüdü. Böylelikle üst üste 15'inci kez ekonomimizde büyüme yaşandı. Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek.



Hayat pahalılığını körükleyen yeni düzenlemeyle elimiz daha da güçlenecek. Seçkinlerin, tuzu kurların değil, milletin birikmiş sorunlarının çözüm adresi olmaya devam edeceğiz.

Türkiye OECD ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi

GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı.

Son açıklanan veriye göre, Türkiye ekonomisi üst üste 15 çeyrektir büyüyor.

Türkiye, OECD ülkeleri asarında birinci sıraya yükseldi.

G20'de Hindistan'dan sonra ikinci

G20'de ise en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,8 ile Hindistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 5,7 ile Türkiye izlerken, yüzde 5,4 ile Rusya üçüncü, yüzde 5,3 ile Çin dördüncü ve yüzde 5,11 ile Endonezya beşinci sırada yer aldı.

G20'de yılın ilk çeyreği itibarıyla Suudi Arabistan ekonomisi yüzde 1,8, Hollanda yüzde 0,7 ve Almanya ile Japonya ekonomisi yüzde 0,2 daraldı.