Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Riyad'da kritik görüşme...

Türkiye’nin Orta Doğu ile diplomatik temasları ivme kazanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “TUR” ile geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda, resmi törenle karşılandı.

PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Selman, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

İki lider karşılama töreninin ardından heyetlerinde katıldığı görüşmeye geçti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra bölgede ve dünyada son yaşanan gelişmelerin ele alındğı belirtildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmenin detaylarına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Buna göre, görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

GAZZE VE SURİYE ELE ALINDI

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 4 ANLAŞMA

Görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum ve Doğu Afrika’daki gelişmeler de ayrıntılı olarak ele alınırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında dört anlaşma imzalandı ve ortak açıklama yayımlandı.

İKİNCİ DURAĞI MISIR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan temaslarında; Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik ediyor. Heyette ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad temaslarının ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin daveti üzerine Mısır’a geçmesi planlanıyor.