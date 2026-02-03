DMM'den Afrin iddialarına yalanlama: "Zeytin ağaçları kesildi" söylemi dezenformasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir yalanı daha ortaya çıkardı..

DMM tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Türkiye’nin Afrin'de “2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi;

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMAK AMACIYLA.."

"Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, Türkiye’nin Afrin’de '2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Bu içerikler, yıllardır terör örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye’yi hedef almak amacıyla üretilen sistematik kara propaganda faaliyetlerinin güncel bir tekrarından ibarettir.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI GÜVENE KATKI SUNDU"

Türkiye’nin bölgedeki varlığı; terörle mücadeleye, huzur, güven, istikrar ve refah ortamının sağlanmasına çok ciddi katkılar sunmuştur.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün fiilen güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği güncel süreçte, daha önce de çok kez ortaya atılan asılsız iddiaların yeniden servis edilmesi kasıtlı bir algı girişimidir.

"DEZENFORMASYON İÇERİYOR"

Söz konusu iddialar herhangi bir somut veya doğrulanabilir veriye dayanmamakta olup, bütünüyle dezenformasyon içermektedir."