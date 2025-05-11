Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile telefonda görüştü

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Ukrayna ve Rusya arasında süren çatışmaların sona ermesi an meselesi.

PUTİN ATEŞKES DEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan etti.

TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Putin, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşeceğini açıkladı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Ve beklenen görüşme bugün öğle saatlerinde gerçekleşti.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede; Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

UKRAYNA MESELESİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

"GEREKLİ ORTAMLAR OLUŞTURULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

PUTİN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RİCADA BULUNACAĞIM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyla ilgili görüşme yapacağını söylemişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirmişti.