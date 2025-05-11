Putin’in İstanbul teklifine Zelensky’den yanıt: İlk adım ateşkes

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Dün Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukranya'ya 3. kez ateşkes ilan ettiklerini bildirmişti.

Bu kapsamda Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek bugüne atıfla, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

ZELENSKY YANIT VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes açıklaması ve İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşme teklifine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"TÜM DÜNYA, UZUN ZAMANDIR BUNU BEKLİYOR"

Zelensky, X hesabından İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, “Rusların sonunda savaşı bitirmeyi değerlendirmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir.” dedi.

"UKRAYNA GÖRÜŞMEYE HAZIRDIR"

Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tek bir gün daha öldürmeye devam etmenin anlamı yok. Rusya’nın yarından, 12 Mayıs’tan itibaren - tam, kalıcı ve güvenilir - bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz; Ukrayna görüşmeye hazırdır.

PUTİN: 15 MAYIS’TA İSTANBUL’DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

"MÜZAKERLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI İÇİN FIRSAT SAĞLANMASINI RİCA EDİYORUM"

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirerek şöyle konuşmuştu: