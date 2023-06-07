Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ve Putin'le görüştü Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Yürütülen telefon trafiğinin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı.

AA

Rusya ve Ukrayna arasında geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşın gerginliği devam ediyor.

Türkiye, tarafları müzakere masasına davet ederek arabulucu rolünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve yeniden seçilmesinden sonra hem Moskova hem de Kiev ile kurduğu temasları sürdürüyor.

Zelensky ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Müzakere çağrısını yineledi

Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Putin ile görüşmede baraj gündeme geldi

Telefon trafiğini sürdüren Erdoğan, bir görüşmeyi de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptı.

Savaştaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, barajda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Komisyon önerisi: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

Bu doğrultuda Rus ve Ukraynalı uzmanların, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Mutabakatı'nın sürdürülmesine tüm dünyanın verdiği önemin altını çizerek, müşterek gayretlerle tesis ettikleri mutabakatın küresel gıda krizinin önünün alınması noktasında hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Erdoğan: Her türlü desteği samimiyetle vermeye hazırız

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'le Rus tahıl ve gübresinin ihracına dair engellerin kaldırılması için yürütülen istişarelerin devamında fayda gördüğünü de belirtti.

Türkiye'nin adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduğunu vurgulayan Erdoğan, çatışmaların sona ermesi için gereken her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını söyledi.