Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG’un yeni modeli T10F hediye edildi

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne getirilerek Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yaptı.

Sürüş sırasında araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı.

RESMİ HEDİYE TESLİMİ

Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi hediyeler teslim edildi.

TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

TOGG'UN YENİ MODELİ ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Togg'un yeni modeli T10F 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacak. Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı.

"AVRUPA PAZARININ EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALARINDAN OLACAĞIZ"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Tosyalı, "Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.