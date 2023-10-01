Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı TBMM'nin açılış toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı geldi. "AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk" diyen Cumurbaşkanı, "Onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenen TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında terörden yeni anayasaya kadar birçok konuda kritik açıklamalar yapan Erdoğan, AB'ye mesaj verdi.

Bugüne kadar AB'ye verilen sözlerin tutulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tutumu onlardan göremediklerini söyledi.

AB'den bir beklentileri olmadıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı, "Ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ile ilgili sözlerine şu şekilde devam etti;

"Biz AB'ye verdiğimiz sözleri tuttuk"

Dış politikaya daima çok önem verdik. Kimi zaman yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alamadığımız durumlar elbette oldu. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bunlardan biridir. Biz AB’ye verdiğimiz sözleri tuttuk. Ama onlar hiçbirini yerine getirmediler. Avrupa Birliği’nin ülkemize yönelik adaletsiz tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı.

"Haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar"

Kağıt üzerinde ortaya koydukları kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekleyen AB’den herhangi bir beklentimiz yok.



Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler.

"Kophengah Kriterleri’ni gerekirse Ankara kriterleri yaparız"

Artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kophengah Kriterleri’ni gerekirse Ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz.

"AİHM'nin verdiği son kararlar bardağı taşıran son damla olmuştur"