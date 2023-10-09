AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 4 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin meşru müdafa haklarını kullanmak için Irak ve Suriye'de operasyonlarını sürdürdüğü sırada, Suriye'de kullanılan bir SİHA'nın ABD tarafından düşürülmesine değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler dışında kimseye zarar vermedik"

Her operasyonumuzda olduğu gibi, son harekatta da en büyük sorunu, DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne destek veren müttefikimizle yaşadık. Bilindiği gibi yıllardır bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olan diğer güçlere bir çağrı yapıyoruz: Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için, bölgedeki askeri ve istihbari unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz. Son harekattan önce de hem dışişleri hem de milli savunma bakanlıklarımız hem de MİT başkanlığımız seviyesinde aynı ikazlarda bulunduk. Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyeti içinde teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük.