Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama

Balıkesir sallanıyor..

Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Artçı sarsıntıların devam ettiği depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.



Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun.