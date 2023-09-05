Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsüne yönelik saldırılara sert tepki Son dönemde artan başörtülü kişilere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası sert tepkiler geldi. Erdoğan, "Bu millet sizin sapkın zihniyetinize eyvallah etmeyecek" dedi.

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ensonhaber.com

Seçim süreci ve sonrasında muhafazakar kesime yönelik saldırılar ve nefret dolu söylemler dozunu artırarak devam ediyor.

Özellikle televizyon ekranlarında ve kamuya açık alanlarda tesettür üzerinden kadınlara yönelik hakaret ve psikolojik hat safhaya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Son günlerde ise fiziksel şiddete varan saldırılar ise tüm kamuoyunun tepkisini çekti.

Bu tepkilerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"Milletin attığı şamardan hala ders almadınız"

Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin attığı şamardan hala ders almadınız" dedi.

"Yargı önünde hesap verecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur." dedi.

"Müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını vatandaşımıza kesmeye kalkanlar beyhude bir çaba içindedir. Tüm bireylerin var olma, yaşama ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

"Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz"