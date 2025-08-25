Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalar yaptı.

Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'ye bir kez daha değindi.

"Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlükte olduklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİK"

Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.



Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız.



Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle enstitünün kurulmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.

"AHLAT, KIZILELMA'NIN ANAHTARIDIR"

Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.



Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdadı rahmetle yad ediyorum.



Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan şehitlerimize rahmet diliyorum.



Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır.

"KURULAN TUZAKLARA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ"