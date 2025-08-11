Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 80'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin teşkilinin 80. yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana temel hedefleri olan, küresel barış ve güvenliğin sağlanması, uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

"BM'NİN CİDDİ BİR REFORMA İHTİYAÇ DUYDUĞU AŞİKARDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bunun için 80 yıl önce bu teşkilatın temellerini atan kurucuların sergilediği kararlılıkla, Birleşmiş Milletler'i uluslararası barışı, refahı, karşılıklı güven ve dayanışmayı yeniden tesis edebilecek şekilde güçlendirerek, geleceğe taşıyacak adımları atmalıyız.

"ÜYE ÜLKELERİ, BM'Yİ TEKRAR İNSANLIĞIN UMUDU HALİNE GETİRECEK ADIMLARI İVEDİLİKLE ATMAYA DAVET EDİYORUM"