Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki koltuk yarışına cevap! Gemi çok kötü çarptı... Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki tartışmalara "Ben gemiyi limana yanaştıracağım" cevabının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı, her şey ortada" yanıtını verdi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, galibiyeti sonrasında siyasi temaslarına yeniden başladı.

İlk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonraki durağı, kardeş ülke Azerbaycan oldu.

Azerbaycan'daki resmi ziyareti sonrasında yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularından biri de CHP'deki "değişim" yankıları oldu.

Soru ise şöyle;

CHP’de seçimden sonra bazı değişim tartışmaları var. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de değişim talebini seslendirdi. Bir de Kılıçdaroğlu’nun bir açıklaması var, “Ben kaptan olarak gemiyi limana yanaştıracağım ama değişim taleplerinin de önünü açacağım” diyor. Siz nasıl buluyorsunuz bu talep ve tartışmaları?

"Bizi hiç ilgilendirmez"

"Ben AK Parti'nin kaptanıyım" ifadeleriyle cümlelerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;

O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti’nin kaptanıyım, bana AK Parti’yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu’nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez.

"Milletim en güzel kararı verdi"