Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum oranlarında LGBT uyarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum oranlarındaki düşüşte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de LGBT etkisi olduğuna vurgu yaparak, bu dayatmaya karşı tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

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AA & Ensonhaber

Dünya genelinde giderek bir sorun haline gelen doğum oranlarındaki düşüşün nedeni olarak birçok neden gösteriliyor.

Ancak gözden kaçan ya da "kaçırılan" unsurlardan biri de LGBT dayatması.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun temel direği olan aile kurumunun öneminin daha iyi anlaşıldığı günlerden geçildiğini belirtti.

Erdoğan, aile müessesesinin bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını verdiğini, en ağır saldırılara maruz kaldığını söyledi.

"LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor"

Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan,

LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir.

diye konuştu.

"Aile kurumunu güçlendireceğiz"

Erdoğan, uzun bir süredir muhalefetten gelen eleştirilere rağmen aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çektiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: