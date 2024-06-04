Dünya genelinde giderek bir sorun haline gelen doğum oranlarındaki düşüşün nedeni olarak birçok neden gösteriliyor.
Ancak gözden kaçan ya da "kaçırılan" unsurlardan biri de LGBT dayatması.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun temel direği olan aile kurumunun öneminin daha iyi anlaşıldığı günlerden geçildiğini belirtti.
Erdoğan, aile müessesesinin bir bütün olarak tarihinin en çetin sınavını verdiğini, en ağır saldırılara maruz kaldığını söyledi.
"LGBT dayatması, faşizmi dahi aratıyor"
Küresel kültürün desteklediği ve teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarının, insan neslini ve fıtratını tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan,
LGBT dayatması, faşizmi dahi aratır bir zorbalığa, baskıya ve toplumu yozlaştırma aracına dönüştü. Ekonomik zorluklardan şehirleşmeye, bireyselleşmeden değişen algılara kadar çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Yakın zaman önce açıklanan 2023 yılı doğum istatistikleri, bu tehditlerden ülkemizin de azade olmadığını göstermiştir.
diye konuştu.
"Aile kurumunu güçlendireceğiz"
Erdoğan, uzun bir süredir muhalefetten gelen eleştirilere rağmen aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çektiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
Son veriler, bizim haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız. Son bir yılda aile kurumunu güçlendirecek, tehditler karşısında dirençli hale getirecek pek çok çalışma yaptık. 'Ailemiz, istikbalimiz' temasıyla 8. Aile Şurası'nı düzenledik. Evlenecek çiftlere Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi desteğinin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesindeki illerimizde başlattık. Bugüne kadar 9 bin 617 başvuru oldu. Başvurusu kabul edilenlere ödemeleri peyderpey gerçekleştiriliyor. İlk kez hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını hayata geçirdik. Aile Enstitüsünün kuruluş hazırlıklarına başladık.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış