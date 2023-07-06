Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde: Bakanlara talimat verdim Merakla beklenen emekli zammı öncesi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevirildi. Erdoğan yaptığı konuşmada iyileştirilmeler için bakanlara talimat verdiğini müjdeledi.

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Asgari ücrete ve memur maaşlarına yüksek oranlı zamlar yapıldı.

Türkiye’deki 15 milyon emekliyi ilgilendiren zam haberi ise henüz netleşmedi.

Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

Enflasyon farkı yüzde 17,55 oldu

Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaş açıklamalarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada emekli maaş zammı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

"Bakanlara talimat verdim"

Yapılacak düzenlemeler için bakanlara talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki hafta gerekli açıklamalar yapılacak" dedi.

"Önümüzdeki hafta gerekli açıklamalar yapılacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı ile ilgili söylediği ifadeler şu şekilde:

Emeklilerimizin beklentilerini göz ardı etmiyoruz. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz. EYT’yi çözüme kavuşturduk. Böylece 2 milyon 250 bin vatandaşımızın sorunlarını çözmüş olduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerin alacağı maaş da belli oldu. Bakanlarımıza iyileştirilmenin yapılabilmesi için gerekli talimatları verdim. Önümüzdeki hafta gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

En düşük emekli maaşı 7.500 lira olarak uygulanıyor.

En düşük memur emeklisinin maaşı ise yüzde 17,55 zamlandı.

EYT’liler dahil diğer tüm emeklileri ilgilendiren zam haberi ise henüz duyurulmadı.