Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Tek haneli oranlara ulaşacağız

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını Ankara'da sürdürüyor.

EKONOMİ MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağladı.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik verilere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

"KEFENİN CEBİ YOK"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısı yapacağını hatırlatan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. Hep söylerim kefenin cebi yok." dedi.

"ENFLASYONDA TEK HANELİ RAKAMLARA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Konuşmasının devamında hayat pahalılığı konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda nihai hedefleri olan tek haneli oranlara da mutlaka ulaşacaklarını söyledi.

"MİLLİ GELİR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları kaydetti:

Değerli kardeşlerim, çok değerli işverenlerimiz. İktidar olarak ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlüklerden güvenliğe uzanan geniş bir alanda son 23 yılda ülkemize tarihi başarılar yansıttık. Dış politikada sözü, tavrı, duruşu dikkatle takip edilen, sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte etki sahibi bir Türkiye'yi sabırla hep birlikte inşa ettik. Dış ticarette sizlerin de emekleriyle ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, kasım ayı itibarıyla 270 milyar doların üzerine çıkardık. Milli gelirimiz 238 milyar dolardı. 2023 yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre 1 buçuk trilyon doları aşmış bulunuyoruz. Ekonomik büyümemiz 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürüyor. Deprem bölgemizin ihyası için harcanan 90 milyar dolara rağmen bunları başardık. 2028 için belirlediğimiz 1,9 trilyon dolar milli gelir hedefine emin adımlarla yürüyoruz.