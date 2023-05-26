Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafla tartışan Ekrem İmamoğlu'na: Böyle idarecilik olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar ziyareti sırasında HDP ile kurulan ittifaktan dolayı kendisini eleştiren esnafla kavga eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti...

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı geride takip etti.

Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

Kendisini eleştiren esnafa 'Terbiyesiz, ahlaksız' dedi

Bayrampaşa Perşembe Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu'na bir esnaf terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu.

Bunun üzerine esnafa bağırarak parmak sallayan İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızın birisin." diyerek hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki

İstanbul Esenler'de halkla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun bu davranışına tepki gösterdi.

"Her şeyi bitirdin şimdi pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra, böyle idarecilik olmaz"

"Böyle idarecilik olmaz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bay Bay Kemal'in referansı nedir, ne yaptı? Musluk açtı.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun partisi değil mi? Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yaptığı bir şey var mı! Allah göstermesin bir yağmur olduğu zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Nerede başkan? Bodrum'da. İsviçre'de kayakta..



Dün de işte ne yaptı. Bir tane pazarcıyla kavga ediyor. Ya pazarcıyla kavga edilir mi? Her şey bitirdin şimdi pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra! Sonra da zabıtalarla karakola getiriyor. E ne oldu onlar da bıraktı. Böyle bir idarecilik olmaz! böyle bir belediye başkanlığı olmaz!

"Bunlar teröristlerle el ele kol kola"

Bıraktı belediyeye gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da ne yapıyo, PKK'nın işaretini yapıyor. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım.



Ve Ekrem'ine de Bay Bay Kemal'ine de inşallah hem pazar hem de 2024'de gereken dersi vermemiz lazım.

"Onlar kavga ederken biz Togg'un teslimatlarına başaldık"

Onlar kavgayla günlerini geçirirken biz, Togg’un teslimatlarına başladık. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu donanmamıza teslim ettik. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. HÜRJET’imizi ve KAAN’ı tanıttık. Memur ve kamu işçilerimizin ücretlerinde artışa gittik. Emeklilikte yaşı bekleyen kardeşlerimizin talebini karşıladık. Bir de İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Sivas YHT Hattı’nı hizmete verdik. Sivas’tan Ankara’ya 2 saatte gidiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir Metro Hattını da açtık. Bay bay Kemal bunları yapamaz. O, Okmeydanı SSK Hastanesi’ni batıran adamadır.