Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlenecek gençlere müjde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diplomasi trafiğine Ankara'da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu' programına katıldı.

Açıklamalarında nüfus artış oranının azaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun bir felaket olduğunu belirterek, sebeplerinden bahsetti.

Konuşmasının devamında ise evlenecek gençlere seslenen Erdoğan, müjdeli haberi paylaştı.

"Gelir kriterinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"KREDİYİ ALMAYA HAK KAZANAN ÇİFTLERİMİZİN SAYISI 62 BİNİ GEÇTİ"

Aile eğitimi ve aile danışmanlık hizmetlerini devreye aldık. 81 ilimizi kapsayan Aile ve Gençlik Fonu’nu hayata geçirdik ve dünya evine girecek gençlerimize faizsiz kredi desteği sunduk. Şu ana kadar bu krediyi almaya hak kazanan çiftlerimizin sayısı 62 bini geçti.

"YILBAŞINDAN İTİBAREN DAHA YÜKSEK TUTARDA DESTEKLER VERECEĞİZ"

Gelir kriterinde yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptık. Destek tutarını ise 150 bin liradan 200–250 bin lira seviyesine yükselttik. Evlenecek gençlerimize, inşallah yılbaşından itibaren daha yüksek tutarda destekler vereceğiz.



Doğum yardımlarımıza da aynı şekilde ivme kazandırdık. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 lira; ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık 1.500 lira; üçüncü ve sonraki çocuklar için de 5 yaşını dolduruncaya kadar aylık 5.000 lira doğum yardımı yapıyoruz. 2026–2035 yılları arasını kapsayan dönemi, yani önümüzdeki 10 seneyi Aile ve Nüfus On Yılı olarak ilan ettik.

"ÇOK DAHA YÜKSEK BİR ŞUURLA FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"