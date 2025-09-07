Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu..
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı.
Tarihimizde ilk kez çıktığımız Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde ikinci olmamızın ardından tebrik mesajları da peş peşe geldi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Filenin Sultanları'nı tebrik etti..
"TEŞEKKÜRLER FİLENİN SULTANLARI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda dünya 2’ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
Teşekkürler Filenin Sultanları.