Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay paylaşımı

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar çalışmalarında önemli bir eşiğin daha aşılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da gerçekleştirilecek “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programına ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"DEPREM BÖLGEMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, depremin ardından geçen süreci hatırlatarak, milletçe gösterilen dayanışma ve kararlılığa vurgu yaptı. Erdoğan, “6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihandan geçtik. Azimle, sabırla ve kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık” ifadelerini kullandı.

455 BİN KONUT HATAY'DA TESLİM EDİLECEK

Erdoğan, yarın Hatay’da düzenlenecek program kapsamında 455 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, “Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz. Biz, bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında deprem bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen inşa ve ihya çalışmalarını anlatan bir videoya da yer verdi.