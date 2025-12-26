Ankara'da ulaşım sorunu: İş çıkışında trafik kilitlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın trafik çilesi...

Ankara son dönemde, trafik ve toplu taşıma sorunlarıyla mücadele veriyor.

SON YILLARDA ÇİLE BAŞLADI

2022 yılından bu yana olağanüstü iç göç alan başkentte, trafik yoğunluğu günlük yaşamın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Yeni konut projeleri ve genişleyen kentsel yerleşim alanları Ankara’da ulaşım yükünü ciddi biçimde artırdı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde işten eve dönüş trafiği, sürücüler için büyük bir zaman kaybına dönüştü.

YAPAY ZEKAYI REFERANS GÖSTERDİ

Ancak gündem olan ve tepki çeken açıklama, Mansur Yavaş'ın 'yapay zeka' sözleriyle başladı.

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeği göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

TRAFİK SORUNU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Süreç bu şekilde devam ederken Ankaralı, her geçen gün artan trafikle mücadele ediyor.

İŞ ÇIKIŞINDA TRAFİK OLUŞTU

Cuma günü iş çıkış saatinden havadan çekilen görüntü durumu gözler önüne serdi.

Şehrin en önemli bağlantı noktalarından birinde çekilen görüntülerde araçların neredeyse kontak kapattığı görüldü.

TRAFİK YÜKÜ ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ekim Ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 30 milyon 883 bin 668'den 33 milyon 193 bin 636'ya yükseldi.

Ankara'da ise 2024'te 2 milyon 783 bin 571 araç bulunurken, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla taşıt sayısı 183 bin 989 artarak 2 milyon 967 bin 560'a ulaştı.

Türkiye'deki trafik yoğunluğu her geçen gün belirgin şekilde artarken, aldığı göç ve artan araç sayısıyla Ankara'da da ulaşım vatandaşlar açısından sorun haline gelmeye başladı.