Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta depremzede aileyle ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, eşini ve 2 erkek evladını kaybeden 53 yaşındaki Aliye Üzüm'ü ziyaret etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Yaşanan acılar halen tazeliğini koruyor. Hayatlarını kaybedenler, Miraç gecesinin de denk gelmesiyle dualarla anılırken, devlet erkanı da afetzedelerin acılarını paylaştı, 1 yıldan bu yana verilen hizmetleri yeniden yerinde görmek üzere bölgeye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan felakette eşini ve 2 erkek evladını kaybeden, enkaz altından kurtarılan ve tedavisinin ardından 2 kız evladı ile Onikişubat İlçesi Önsen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen rezerv konutlara yerleştirilen 53 yaşındaki Aliye Üzüm'e ziyarette bulundu.

2 çocuğa koruyu aile oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 çocuğa da koruyucu ailelik yapan Üzüm'den durumlarına ilişkin bilgi aldı, çocukları sevdi.

Ziyarette Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.