Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı: Dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz Erdoğan, vatandaşların güvenli ve huzurlu yaşamlarının önemine işaret etti. "Depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi" diyen Cumhurbaşkanı, teslim edilen sayıyı paylaştı.

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesinde öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu çalışmalara ilişkin video paylaşımı yaptı.

Erdoğan'ın kentsel dönüşüm vurgusu

Yurt genelinde çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Erdoğan, şöyle dedi:

Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz.

"Tamamı dimdik ayakta"

Bu mesajla paylaşılan videoda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu net bir biçimde gösterdiğine dikkat çekildi ve bu değerlendirmede bulunuldu:

Bizler yaptığımız binalarda ve şehircilik planlarında deprem başta olmak üzere bütün doğal afetlere karşı önlemler aldık. Bunların yanı sıra çarpık kentleşmenin getirdiği birçok sorunu da beraberinde bertaraf ettik.



Yaşanan depremlerde, yaptığımız tek bir konut dahi zarar görmedi ve tamamı dimdik ayakta.

1 milyondan fazla konut teslim edildi

Videoda, muhalefetin kentsel dönüşüme ilişkin karşıt açıklamalarına da yer verildi.

Videoda ayrıca, 2022'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldığı, bütün engellemelere rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla konutun vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

"Bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar"

"Deprem bölgesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm şarttır. Kentsel dönüşüm, bölgede yaşayanların can ve mal kaybını önlemekle kalmaz, bölgenin yatırım almasına ve kalkınmasına da katkı sağlar." uyarısı yapılan videoda, depremden etkilenen vatandaşlar için 650 bin konutun yapım sürecine başlandığı ve bir yıl içerisinde 365 bin konutun vatandaşlara teslim edileceği de aktarıldı.