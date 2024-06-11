Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay'ın kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümünü X'te yaptığı paylaşımla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarda başarı diledi.

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Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X'teki hesabından bir paylaşım yaparak kurumun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kızılay'ın zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalıştığını belirten Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"156’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"

"Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini artırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.

Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay’ın tüm gönüllülerin fedakârlıklarını takdir ediyoruz.

"Çalışmalarında başarılar diliyorum"

Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu anlamlı günde, dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay’ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbî duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."