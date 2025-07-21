Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tepkisi: Bunun adı imam hatip düşmanlığı

Muhalif cephenin son argümanı sınavlar...

Son günlerde asılsız iddialar üzerinden imam hatip öğrencilerinin başarıları hedefe koyuluyor.

ERDOĞAN'DAN LGS TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde asılsız LGS iddiaları da yer aldı.

"BUNUN ADI İMAM HATİP DÜŞMANLIĞIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, LGS'de şaibe iddialarına tepki göstererek akademik başarı üzerinden imam hatip okullarının hedef alındığını söyledi.

Erdoğan, "Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır." dedi.

"AİLELERDEN VE ÇOCUKLARDAN ÖZÜR DİLEYİN"

Durumu "çok büyük terbiyesizlik" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerden ve çocuklardan özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TERBİYESİZLİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik LGS tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

İmam hatip okullarının akademik başarıları, özellikle fen ve sosyal bilimler alanında giderek artıyor. Bu durum da bazı kesimleri rahatsız etmiş görünüyor. Günlerdir yürütülen ahlaksız iftira kampanyasının tek bir açıklaması vardır; o da imam hatip düşmanlığıdır. Hakikaten yenilir yutulur bir şey değil. Bir insan bu kadar pişkince yalan söyleyemez. LGS’de bu kadar başarı sağlamış olan bu yavrulara niye hakaret ediyorsun? Şu anda Kartal Anadolu İmam Hatip’te, diğer imam hatiplerde bu kadar başarı grafiği yüksek olan bu yavruları, sen nasıl olur da böyle fotoğraf kareleriyle kalkıp hedef gösterirsin? Çok büyük bir terbiyesizlik. LGS’deki başarı grafiğinin herhangi bir yolsuzlukla izah edilmesi mümkün değil. “Sağdan soldan destek verilmiş, şu olmuş, bu olmuş” hepsi yalan, hepsi bühtan. Yavrular, bileklerinin hakkıyla, zihinlerinin hakkıyla neticeyi elde etmiş olan çocuklarımız...