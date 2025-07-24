Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı

Türkiye, Lozan Barış Anlaşması'nın 102'nci yılında, geçmişten aldığı güçle bölgesinde ve dünyada barış, istikrar ve kalkınma odaklı politikalarını sürdürmeye devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma ve barış odaklı dış politikayı sürdüren Türkiye, emin adımlarla küresel bir güç olma yolunda ilerliyor.

LOZAN'IN 102. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Anlaşması'nın 102'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, anlaşmanın Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde tescil eden tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

"ÜLKEMİZİN KALKINMA YOLCULUĞU KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Erdoğan, Türkiye'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla kalkınma ve refah yolculuğunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirttiği mesajında şu sözlere yer verdi:

Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 102'nci yıl dönümüdür. Lozan'dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE, GAZİLERİMİZİ MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız. Lozan Barış Antlaşması'nın 102'nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Milli Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

Lozan Barış Anlaşması, 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı ve Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrası verdiği milli mücadelenin zaferini uluslararası alanda onaylayan temel belgelerden biri oldu.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına alarak modern Türkiye'nin temellerini sağlamlaştırdı.

Lozan Barış Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinin ardından genç Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada tanınmasını sağlayan kritik bir belge olarak kabul ediliyor.

Anlaşma, aynı zamanda Türkiye’nin egemenlik haklarını ve sınırlarını güvence altına alarak, modern Türkiye'nin devlet yapısının temel taşlarından biri oldu.