Yaşar Güler'den çok çocuklu ailelere 'askerlik' müjdesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Güler, Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve düşürülen İnsansız Hava Aracı (İHA) başlıkları dahil olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Bakan Güler, askerlik için yeni bir uygulamanın yolda olduğunu da açıkladı.

"NELER YAPABİLİRİZ DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Güler, açıklamasında şöyle dedi;

"Malumunuz olduğu üzere bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sorumluluğunda devam eden bu konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı olarak biz de neler yapabiliriz diye çalışıyoruz.

"4 ÇOCUĞU OLAN BİR AİLENİN 2 ÇOCUĞUNUN İSTEDİĞİ YERDE ASKERLİK YAPMASINA DAİR DÜŞÜNCELERİMİZ VAR"

Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin; 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.

"AİLE KONUSUNA ÖNEM VERİYORUZ"

Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık."