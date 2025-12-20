Sırrı Sakık: Ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevli milletvekillerinin aldıkları maaşları ve Meclis yemekhanesindeki düşük fiyatlar sık sık gündem oluyor.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da Meclis kürsüsünde yaptığı konuşma ile bu konuyu gündeme getiren ilk vekil oldu.

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada bu ayrıcalıkları israf olarak niteleyen Sakık, vekillere çift maaş uygulamasını sert bir dille eleştirdi.

"PARLEMENTO'YA ÇOK CİDDİ ELEŞTİRİLER VAR"

Sakık, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var. Kapılarında araçları var. Çocuklarını torunlarını götüren bir Meclis. Bir de Danışma Kurulu oluşturdular. Külliye'den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye'nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Bakın Parlamento'ya çok ciddi eleştiriler var.

"BEN DAHİL 400 MİLLETVEKİLİ ÇİFT MAAŞ ALIYORUZ"