Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, İstanbul'da 16 anlaşma imzaladı.
- Anlaşmalar, Türkiye-Macaristan arasında çeşitli iş birliği alanlarını kapsıyor.
- İki lider, iş birliğinin derinleşeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi. Orban için Dolmabahçe Ofisi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi.
BAŞ BAŞA VE HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER
Karşılama töreninin ardından iki lider, önce baş başa görüştü. Görüşmede Türkiye–Macaristan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Daha sonra heyetler, iki ülke arasındaki temasları genişleterek çalışmalarını sürdürdü.
ANLAŞMALAR İMZALANDI
Görüşmelerin ardından çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmalar imza altına alındı. Her iki ülke heyetleri, stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik mutabakatları Dolmabahçe Ofisi’nde törenle imzaladı.
ORTAK BASIN TOPLANTISI
Program, Erdoğan ve Orban’ın ortak basın toplantısıyla sona erdi. Liderler, görüşmelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.
TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDA 16 ANLAŞMA
Bugünkü görüşmemizde enerji, ulaştırma, savunma gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik.
Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.
Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık.
Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimiz 10 milyar dolar.
Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma iş birliğimizi ileriye taşımayı düşünüyoruz.
İkili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınmasına imkan verecek Ortak Planlama Grubu'nun kurulmasını kararlaştırdık.
ORBAN: "ERDOĞAN'IN BÜYÜK PLANINI GÖRDÜM, TÜRK YÜZYILI"
Avrupa'da yer almamıza rağmen yalnızız. Germenler, Slavlar ve Latinler.. Bu toplumlar arasında, uzun zaman önce Asya'dan gelen bizler, Avrupa'da halen yalnızız. Bu yüzden Türk-Macar iş birliğini sürekli geliştiriyoruz. Türk dünyası ile ilişkilerimiz büyük önem arz etmekte.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk Dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı
Türkiye ile Ukrayna savaşında barış tarafındayız.
(Rusya-Uknayna) Biz takdirle karşılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanının (Erdoğan) çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu
Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen