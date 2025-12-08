Türkiye ile Macaristan arasında 16 anlaşma imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’a geldi. Orban için Dolmabahçe Ofisi’nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

BAŞ BAŞA VE HEYETLERARASI GÖRÜŞMELER

Karşılama töreninin ardından iki lider, önce baş başa görüştü. Görüşmede Türkiye–Macaristan ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Daha sonra heyetler, iki ülke arasındaki temasları genişleterek çalışmalarını sürdürdü.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

Görüşmelerin ardından çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan anlaşmalar imza altına alındı. Her iki ülke heyetleri, stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik mutabakatları Dolmabahçe Ofisi’nde törenle imzaladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Program, Erdoğan ve Orban’ın ortak basın toplantısıyla sona erdi. Liderler, görüşmelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleşeceğini vurguladı.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN ARASINDA 16 ANLAŞMA

Bugünkü görüşmemizde enerji, ulaştırma, savunma gibi alanlarda iş birliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik.



Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.



Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 senesi boyunca 28 ortak eylemi hayata geçirdik, müşterek projelere kaynak aktardık.



Sayın Orban ile belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak üzereyiz. Hacim hedefimiz 10 milyar dolar.



Avrupa'da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında, savunma iş birliğimizi ileriye taşımayı düşünüyoruz.



İkili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal şekilde ele alınmasına imkan verecek Ortak Planlama Grubu'nun kurulmasını kararlaştırdık.

ORBAN: "ERDOĞAN'IN BÜYÜK PLANINI GÖRDÜM, TÜRK YÜZYILI"