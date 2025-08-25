Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü için mesaj

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü...

Bugün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel Bitlis Ahlat'ta etkinlikler düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bitlis'te etkinliklere katılacak.

Akabinde de Ahlat'ta kabine toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"TÜRK MİLLETİ KÖKLÜ VARLIĞIN TEMELİNİ ATTI"

Bundan tam 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden, tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, bu zaferle Türk milletinin, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini attığını aktardı.

"MALAZGİRT BİN YILLIK KARDEŞLİĞİN SİMGESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır.



Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır.



Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ HER DAİM MUHAFAZA ETMELİYİZ"