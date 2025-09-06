Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'muhtarlıkların kapatılmasına' ilişkin açıklama

Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Tören'i düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında son zamanlarda gündem olan "muhtarlıkların kapatılmasına" ilişkin iddialara da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MUHTARLIKLARIN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla samimiyetle soğuk kanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir.

"HEDEFLERİ BELLİ O DA İLERLEYEN SÜRECİ YAVAŞLATMAK"

Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok idmanlıyız. Allah'ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Yetti. Savaş ve terör baronları emellerini ulaşamayacak.

"ANA MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNİ SİZLER DE GÖRÜYORSUNUZ"

Kardeşliğimiz artacak, Türkiye'nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek, rahatsız edecek hiçbir adım atmadık atmayacağız.



Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor.

"CHP'LİLERİ BİZANS OYUNLARIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ"

Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı. Sinop'taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hala kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP'lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.



Yatırımlarımızın, yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.



