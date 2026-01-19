İstanbul güne beyaz manzarayla uyandı: Soğuk hava etkisini artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul, 19 Ocak 2026 Pazartesi sabahı oldukça soğuk ve beyaz örtü etkisi altında uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre şehirde şu anda hava, yoğun kar yağışlı seyrediyor.

DÜŞÜK SICAKLIK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Sabah saatleri itibarıyla ölçülen sıcaklık -0,6 derece ve hissedilen sıcaklık ise -7,7 dereceye kadar düşmüş durumda.

Nem oranı yüzde 100 ölçülürken, kuzeyden esen sert rüzgar ise saatte 34 km hızla esiyor ve yer yer tipi etkisi yaratıyor.

HAVANIN GÜNLÜK SEYRİ NASIL OLACAK?

Kentte gece boyunca aralıklarla görülen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artırarak devam ediyor.

Sıcaklık ise 2 derece civarında seyredecek.

KAR YAĞIŞI ARALIKLI OLARAK DEVAM EDECEK

Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek 4 dereceye çıkarken, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağış sürecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışın hafiflemesi bekleniyor.

Sıcaklığın ise 3 derece bandında kalacağı düşünülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR DAHA BELİRGİN TUTACAK

Gece boyunca ise parçalı bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklık 3 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yüksek kesimler (özellikle Anadolu Yakası'nda Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy gibi bölgeler) ile Avrupa Yakası'nın kuzeyinde, karın daha belirgin tutması bekleniyor.

Şehir merkezinde ise karın tutması sınırlı olsa da soğuk ve nemli hava nedeniyle buzlanma riski oldukça yüksek.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

19 Ocak Salı: 3–7 derece, yağmurlu

20 Ocak Çarşamba: 3–8 derece, parçalı bulutlu

21 Ocak Perşembe ve 22 Ocak Cuma: Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselerek, 5–12 derece arasında olacak; daha çok yağmur geçişi görülüyor.

İSTANBULLULARA UYARILAR:

İstanbul'da bugün dışarı çıkacak olanlar kalın mont, bere, eldiven ve tercihen su geçirmez ayakkabı kullanmalı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve görüş mesafesi azalması nedeniyle dikkatli olunmalı, mümkünse toplu taşıma tercih edilmeli.